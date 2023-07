Unfallflucht bei Gießen: Lkw-Fahrer hinterlässt lange Ölspur

Der 63-jährige Lkw-Fahrer war zuvor auf der A5 in Richtung Süden unterwegs gewesen und hatte die Tangente genutzt, um auf die A480 in Richtung Wettenberg zu wechseln. Dort ereignete sich vermutlich der Unfall. Der Fahrer setzte seine Fahrt auf der A480 Richtung Gießener Nordkreuz fort und verlor dabei erhebliche Mengen Dieselkraftstoff. Er fuhr weiter auf die A485 Richtung Langgöns und verlor dort Öl, was zu erheblichen Reinigungsarbeiten führte. Aus diesem Grund musste die Straße voll gesperrt werden.