Urteil nach tödlichem Unfall auf Gießens Kneipenmeile

Gießen. Es sollten fröhliche Stunden auf Gießens Kneipenmeile werden, doch für einen jungen Mann aus Langgöns endete die Nacht tödlich. Mit mehreren Freunden hatte der damals 28-Jährige in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 2022 in einer Bar in der Ludwigstraße gefeiert. Als sich die Männer gegen 2.30 Uhr auf den Heimweg machen wollten, wurde der Langgönser beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Er erlag noch in der Nacht im Uniklinikum seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Wagens musste sich am gestrigen Mittwoch unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer vor dem Gießener Amtsgericht verantworten.