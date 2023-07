Veranstalter will Eritrea-Festival in Gießen durchsetzen

In diesem Zusammenhang wird in zentralen Teilen der Stadt Gießen vom 6. bis zum 9. Juli eine temporäre Waffenverbotszone eingerichtet. Das kündigte der Landkreis am Dienstagnachmittag an. Wer innerhalb dieser Zone unterwegs ist, darf weder Waffen noch waffenähnliche Gegenstände – darunter Messer mit einer Klingenlänge über vier Zentimeter oder Schlagstöcke – mitführen.