Verdi Mittelhessen ehrt langjährige Mitglieder für ihre Treue

Angelika Kappe sagte, Gewerkschaften hätten einen wesentlichen Anteil an der Stabilität unserer Demokratie, am wirtschaftlichen Erfolg und am Gelingen unserer sozialen Marktwirtschaft. „Die Arbeit in Gewerkschaft und Betriebsrat oder Personalrat war und ist gelebte Demokratie“, so Kappe. „Wir nehmen die Dinge selbst in die Hand, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und für gerechte Löhne und Gehälter zu kämpfen.“