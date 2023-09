Verkehrsversuch Gießen: Aktivisten demonstrieren

„Die Zuständigkeit hierfür liegt bei dem Stadtverordnetenvorsteher“, antwortet die Stadt auf die Frage, wann die Petition das Stadtparlament erreicht. In Paragraf 33 der Geschäftsordnung des Stadtparlaments steht dazu, dass der Stadtverordnetenvorsteher Petitionen „den Fraktionen und dem zuständigen Ausschuss zur Kenntnis und dem Magistrat zur Stellungnahme übermittelt. Die Stellungnahme des Magistrats, die innerhalb einer Frist von sechs Wochen zu erfolgen hat, wird mit der Petition an den zuständigen Ausschuss überwiesen, der über die weitere Behandlung der Petition entscheidet. Liegt innerhalb dieser Frist die Stellungnahme des Magistrats nicht vor, kann der Ausschuss die Petition trotzdem behandeln.“ Dies gelte, solange keine Sonderregelung in Paragraf 10 der Einwohnerbeteiligungssatzung getroffen sei, informiert die Stadt. In Paragraf 10 der Beteiligungssatzung ist unter anderem nachzulesen, dass das Stadtparlament Petitionsanträge behandele, wenn es sich um Angelegenheiten handele die rechtlich zulässig seien, in die Zuständigkeit der Stadtverordneten fielen und mindestens ein Prozent der Einwohnerschaft die Behandlung verlange.