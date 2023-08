Verkehrsversuch Gießen: Einschränkungen am Anlagenring

Montagmorgen gegen 9 Uhr fließt der Verkehr fast noch normal auf der Südanlage. Noch sind die inneren Spuren frei, was sich eine halbe Stunde später ändert. Am Berliner Platz stellen Arbeiter um 9.30 Uhr Absperrungen auf. Ab diesem Moment sind die beiden inneren Fahrbahnen nicht mehr für den Verkehr zu nutzen. Der gibt sich am Morgen unbeeindruckt und fließt auf den äußeren Spuren normal. Das ist zumindest zeitweise gegen 15 Uhr auf den künftigen Pkw-Spuren anders. Die Autos stehen und scheinen sich bis zum Elefantenklo zu stauen. Dieser Zustand endet aber schnell, als ein Techniker seine Arbeiten an der provisorischen Ampel am Berliner Platz beendet und die Sperrung der mittleren Fahrspur aufhebt. Beide Spuren in Fahrtrichtung Ostanlage sind wieder frei, und der Verkehr fließt zügig ab. Länger dauert es auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Ludwigsplatz.