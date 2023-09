Verkehrsversuch Gießen: „Schwerwiegender Eingriff“

Kritik daran übt der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD). Selbst zeitlich und lokal begrenzte Versuche, Mobilität sicher, klimaneutral und ressourcenschonend zu gestalten, seien nach der gerichtlichen Interpretation des Straßenverkehrsrechts aus Kassel nicht möglich. Besonders problematisch sei, dass sich der VGH nicht an der üblichen Rechtsprechung zur Gefahrenlage orientiere und die einfache Gefahrenlage selbst dann nicht anerkenne, wenn es - wie im Fall des Gießener Anlagenrings - um die sichere Abwicklung des Radverkehrs an einer Hauptverkehrsstraße gehe, für die eine Fahrradstraße eine besonders gut geeignete Maßnahme sei. Hierzu bedürfe es auch keineswegs des Nachweises besonders hoher Unfallzahlen, die am Anlagenring aber nach Ansicht des VCD sogar vorlägen. Der Club sieht die rechtlichen Mittel der Stadt im Hauptverfahren als noch nicht ausgeschöpft an. Nachbesserungen seien möglich. Die ins Auge gefasste Aufgabe des Verkehrsversuchs durch die politisch Verantwortlichen in der Stadt sieht der VCD als vorschnell.