Verkehrsversuch in Gießen: Bürgermeister-Rücktritt gefordert

Gießen. Wie geht es weiter nach dem Scheitern des Verkehrsversuchs? „Wir werden im Rahmen einer Sonderkoalitionsrunde unsere Fragen zu dem Gesamtvorgang vortragen, um zu erfahren, weshalb die Rechtsauffassung der Straßenverkehrsbehörde beim VGH nicht getragen hat. Wir erwarten eine offene und transparente Kommunikation der Straßenverkehrsbehörde gegenüber der Öffentlichkeit,“ erklären Vera Strobel, Christopher Nübel und Melanie Tepe. Die Fraktionsvorsitzenden von Grünen, SPD und Gießener Linke bedauern, die Anwendung der verkehrlichen Maßnahmen nun nicht mehr in der Praxis zu erleben. „Die CDU hatte schon vor der Kommunalwahl 2021 höchste politische und rechtliche Zweifel am Verkehrsversuch am Anlagenring. Diese Kritik haben wir von Anfang an konsequent und seit mittlerweile knapp zweieinhalb Jahren immer wieder in den Gremien und in Pressemitteilungen kundgetan - die Entscheidung des VGH Kassel bestätigt unsere Ansicht vollumfänglich“, führt Stadtverbandsvorsitzender und CDU-Landtagskandidat Frederik Bouffier aus.