Verkehrsversuch in Gießen: Viel Unmut und Chaos

Während der Verkehr über den Anlagenring am Montag zügig rollt, bilden sich zu beiden Seiten in der Bahnhofstraße lange Staus, die auf der Nordseite bis zurück zum Karstadt-Parkhaus reichen. Dort wartet ein Rentnerpaar geduldig auf das Einfädeln in den Verkehr. Die beiden sind überzeugt, dass die Verkehrssituation in der Stadt mit dem Verkehrsversuch besser werden wird und es so am Ende auch auf kürzere Wege hinauslaufen wird. „Wir freuen uns schon aufs sichere Fahrradfahren.“