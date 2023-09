Verkehrsversuch: Rückbau hat höchste Priorität für Politik

Die weiteren Arbeiten an der dauerhaften Umsetzung könnten danach erfolgen. „Fakt ist, dass der Stadt ein Imageschaden und ein monetärer Schaden entstanden sind“, monierte Frederik Bouffier von der CDU. Die Erklärungen von Geschäftsführung und Betriebsrat von Karstadt seien besorgniserregend. Betroffen seien hunderte Arbeitsplätze. „Und wenn Karstadt fällt, fallen auch andere Unternehmen. Dann haben wir das, was wir nicht wollen: eine tote Innenstadt“, betonte der Landtagskandidat. Das einzige, was man jetzt tun könne, sei zurückzubauen. In ihrem ursprünglichen Antrag hatte die CDU eine Frist bis Mitte November gesetzt. Bis dahin sollten alle Fahrspuren wieder dem individuellen Automobilverkehr zur Verfügung stehen. Letztlich verständigten sich CDU und FDP auf einen gemeinsamen Antrag: „Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen versieht den Rückbau des Verkehrsversuchs am Anlagenring mit allerhöchster Priorität und wird deshalb alle rechtlichen und tatsächlichen Mittel ergreifen, damit die ursprüngliche Verkehrsführung wie zum Zeitpunkt vor dem Verkehrsversuch hergestellt wird.“