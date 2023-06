Umbau für Verkehrsversuch in Gießen gestartet

Gießen. Verkehrsteilnehmer in Gießen müssen sich künftig umstellen: Mit einer Sperrung und ersten Umbauarbeiten laufen die Vorbereitungen für einen großangelegte Verkehrsversuch in der Universitätsstadt an, der in seiner Dimension und Dauer auch außerhalb Hessens Beachtung finden dürfte. Autos sollen künftig nur noch die äußeren Fahrspuren des Anlagenrings um die Gießener Innenstadt in Einbahnrichtung nutzen können, die bisherigen Innenspuren sind dem Fahrrad- und Busverkehr vorbehalten.