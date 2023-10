Vermuteter Totschlag: Mann in Gießen festgenommen

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei gerieten am vergangenen Samstag infolge eines Hinweises in Gang. Ein Zeuge war am Nachmittag bei der Polizeistation Gießen Nord erschienen. Dort hatte er angegeben, dass ein Bekannter ihm berichtet habe, dass dieser mit einem Mitbewohner in Streit geraten sei. Besagter Mitbewohner würde nun verletzt in seinem Zimmer liegen. Sogleich begab sich eine Polizeistreife vor Ort nach Wieseck, wo sie den 29-Jährigen tot auffand. Aufgrund einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung gelang es den polizeilichen Einsatzkräften, den Beschuldigten noch am Samstagabend im Innenstadtbereich festzunehmen.