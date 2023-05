Vielseitige Kultur an den schönsten Orten Mittelhessens

Gleich mehrere Prominente geben sich dabei sprichwörtliche die Klinke in die Hand. Götz Alsmann, Altmeister des gepflegten Schlagers, wird in Bad Nauheim Lieder seines neuen Albums „L.I.E.B.E.“ präsentieren (31. August). BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken ist ebenfalls in der Trinkkuranlage am 24. August mit Songs und Texten von Bob Dylan zu Gast. Ein Highlight wird auch der Auftritt von „Voice of Germany”-Gewinner und „Rocket Man“ Andreas Kümmert sein, der in der Breitscheider Tropfsteinhöhle seine beeindruckende Stimme erklingen lässt (16. September). Auch das Konzert des panamaisch-US-amerikanischen Fusion- bzw. Jazz-Schlagzeugers und -Komponisten Billy Cobham in Bad Nauheim (27. Juli) ist ein Glanzlicht im Terminplan.