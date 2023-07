Weiteres Eritrea-Festival in Gießen soll verhindert werden

In der Konsequenz habe die Stadt als Versammlungsbehörde die Gegendemonstration am vergangenen Samstag um 16.30 Uhr verboten, resümierte Wright. Einstimmig votierten die Stadtverordneten für einen gemeinsamem Antrag von FDP, CDU und den Koalitionsfraktionen Grüne, SPD und Gießener Linke. Er verurteilt die Gewalt und beauftragt den Magistrat, umgehend mit der Messe Gespräche aufzunehmen mit dem Ziel, kein weiteres Eritrea-Festival in Gießen zu ermöglichen. „Für den Fall, dass der Zentralrat der Eritreer auf eine erneute Durchführung des Eritrea-Kulturfestivals besteht und die Messe GmbH weiterhin an einer Vermietung an das Eritrea-Festival festhält, wird der Magistrat aufgefordert, auf allen politischen und rechtlichen Ebenen prüfen zu lassen, welche Möglichkeiten zur Verhinderung bestehen. Für den Fall des Scheiterns der oben genannten Maßnahmen und erneuten Ankündigung von Gegendemonstrationen mit Gewaltpotenzial gegen ein weiteres Eritrea-Kulturfestival in Gießen appelliert die Stadtverordnetenversammlung an die Ordnungsbehörde, im Vorfeld auf ein Verbot solcher Demonstrationen zu prüfen“, heißt es darüber hinaus im Antragstext.