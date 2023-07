Wie geht’s weiter mit dem Gießener Verkehrsversuch?

- Mit Beginn der zweiten Umbauphase ist am Montag auch die Nordanlage zur Einbahnstraße geworden. Gießens am stärksten frequentierte Kreuzung am Oswaldsgarten, der die Stadt Priorität beigemessen hat, ist inzwischen aber fertiggestellt. Die Ampeln sind wieder in Betrieb und neue Markierungen aufgebracht. Abgesehen von gelegentlichen Stockungen verläuft der Verkehr weitgehend normal. Auch die den inneren Ring kreuzende Sonderfahrspur für Kfz, die von der Sachsenhäuser Brücke nach links zum Parkhaus des Neustädter führt (und nicht weiter), ist angelegt. Schilder weisen auf die neue Regelung hin.