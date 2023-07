Wochenrückblick: Eritrea-Festival, Cannabis, Freibad-Ärger

In Gießen ist es am vergangenen Wochenende zu massiven Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival gekommen. Bereits ab 5.30 Uhr machten sich am Samstagmorgen Gruppen auf den Weg zu den Hessenhallen, in denen am 8. und 9. Juli das Eritrea-Festival stattfand. Dort versuchten sie polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Im späteren Tagesverlauf spitzte sich die Lage in der Stadt zu. Und auch nach der Veranstaltung wird heftig weiterdiskutiert.