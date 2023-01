Zusatzshow der Fantastischen Vier in Gießen

Gießen. Als bekannt wurde, dass „Die Fantastischen Vier“ im Rahmen des Gießener Kultursommers am 1. September auftreten, waren die Tickets schnell ausverkauft und viele Fans gingen leer aus. So haben sich Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And.Ypsilon entschlossen, Gießen auf ihrer Open-Air-Tournee ein zweites Mal einzuplanen. Am Sonntag, 27. August, um 20 Uhr werden die Musiker beim Gießener Kultursommer 2023 auf dem Kloster Schiffenberg ein Zusatzkonzert geben. Kaum jemand hat den deutschen Hip-Hop so geprägt wie die Urgesteine aus Stuttgart. Seit den 90er Jahren sind sie am Start und lassen sich von der Spitze nicht vertreiben: Für ihre Alben „4 gewinnt“, „Lauschgift“ und „Fornika“ räumten sie reihenweise Platin und Auszeichnungen ab, darunter bereits fünfmal den Echo. Tickets für das Zusatzkonzert gibt es ab 77,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.