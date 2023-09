Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Grünberg

Grünberg. Schwer verletzt worden ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer aus dem Vogelsbergkreis bei einem Unfall zwischen Grünberg und Mücke. Der 20-Jährige war laut Polizei auf der Kreisstraße 40 in Richtung Mücke-Atzenhain unterwegs, als er gegen 7.20 Uhr mit seinem Citroen an einer Kreuzung zur K41/L3125 nach links abbiegen wollte. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert.