Grünberger Mörder muss nicht lebenslang in Haft

Während sie sich schnell mit der neuen Situation zurechtfand, auch Kontakte zu anderen Männern knüpfte, schien er weit mehr unter der Trennung zu leiden. Sie blieb in dem Haus, während er Unterschlupf bei einem Freund fand. In dieser Zeit habe er auch durchaus Alkohol getrunken. Am 27. Oktober 2021 kam es zu einem Zwischenfall als er Unterlagen in dem Haus suchte. Er beschimpfte sie »Du Hure, ich schlage Dich tot« und stieß sie derart, dass sie Prellungen am Oberschenkel davontrug.