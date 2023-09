Hat Grünberger versucht, seinen Vater zu töten?

Die intensive Fahndung der Polizei und Zeugenhinweise führten am Dienstag schließlich zur Festnahme des 47-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führte die Polizei den Mann der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Beamten lieferten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.