Räuber überfällt Tankstelle Reinhardshain-Süd mit einem Beil

Der Räuber betrat gegen 4.50 Uhr den Verkaufsraum der an der A5 in Fahrtrichtung Kassel gelegenen Tankstelle. Mit einem Beil bedrohte er den Verkäufer und forderte Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit dem Beil in ein Süßwarenregal und in den Verkaufstresen. Nachdem ihm mehrere hundert Euro Bargeld ausgehändigt wurden, floh der Täter aus dem Verkaufsraum. Der 46-jährige Angestellte wurde nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon.