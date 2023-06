Unfall bei Grünberg: Motorradfahrer auf A5 verunglückt

Grünberg. Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei der Anschlussstelle Grünberg gekommen. Ein Pkw-Fahrer und ein Motorradfahrer, die von Kassel in Richtung Frankfurt gefahren sind, waren an dem Unfall beteiligt. Das teilt die Polizei auf Nachfrage von mittelhessen.de mit.