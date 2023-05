Heuchelheim: Schunk steigert Umsatz auf 1,45 Milliarden Euro

In seine mittelhessischen Standorte hat Schunk in den vergangenen Jahren erheblich investiert. Am Hauptstandort in Heuchelheim waren das von 2016 bis 2022 insgesamt 197 Millionen Euro. Hiervon entfielen 103 Millionen auf Maschinen und Anlagen sowie 66 Millionen auf Grundstücke und Gebäude. Im selben Zeitraum wurden in Reiskirchen 75 Millionen und in Wettenberg (Optotech) 40 Millionen Euro eingesetzt.