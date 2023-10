Schunk eröffnet neue Produktionshalle in Heuchelheim

Heuchelheim. Die Schunk Group hat in Heuchelheim in eine neue Produktionshalle investiert - 28 Millionen Euro flossen in den Neubau, der jetzt eröffnet wurde. Das teilt Schunk mit. Die neue Fertigung bringe den Konzern seinem Ziel, den Standort Heuchelheim rundum zu modernisieren, ein großes Stück näher, sagte Arno Roth, Vorsitzender der Geschäftsführung, bei der Eröffnung.