Nach „Heil Hitler“-Rufen: Gießener Staatsschutz fahndet

Die Insassen haben zwei Böller gezündet und in Richtung dort stehender Personen geworfen. Die Böller seien jedoch nicht detoniert. Der Wagen ist danach über die Straße „Am Zwenger“ in die Lindenallee gefahren und dort nochmal in Höhe des Zirkus stehen geblieben. Laut Angaben der Polizei sind die beiden Insassen ausgestiegen, haben einen weiteren Böller gezündet, der im Bereich eines Tiergeheges explodiert ist, haben den Hitlergruß gezeigt und lautstark „Heil Hitler“ gerufen. Anschließend sind die Täter in Richtung Nonnenröther Straße davongefahren.