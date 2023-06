50er-Jahre-Bau wird topmodern und stylish

GIESSEN. Gießen. Es gibt Gebäude, deren Bauzeit sich auch für Laien aus der Architektur direkt ableiten lässt. Die Formensprache der ehemaligen Caltex-Tankstelle in der Frankfurter Straße 352 ist ein Beispiel. Derzeit wird das Bauwerk aus den 50er Jahren umgebaut. "Das soll unser Wohnhaus werden, am besten für die nächsten 60 Jahre", sagt Architekt Michael Jung. Schon seit einiger Zeit laufen die Arbeiten an dem ehemaligen Funktionsbau, an dem zur Heide hin ein Anbau geplant ist. Eine besondere Rolle spielt der Denkmalschutz. Denn die "ehemalige Caltex-Tankstelle in Kleinlinden ist ein Kulturdenkmal aus künstlerischen und geschichtlichen Gründen", ist auf der Internetseite "Kulturdenkmäler in Hessen" des Landesamtes für Denkmalpflege zu lesen.