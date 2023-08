Gefahr für Bienen: Amerikanische Faulbrut im Kreis Gießen

Das Veterinäramt hat in Zusammenarbeit mit Bienensachverständigen in den vergangenen Tagen Bienenvölker in und um Lich auf Faulbrut untersucht. Wer innerhalb des Sperrbezirks Bienen hält und seit 28. Juli noch nicht durch das Veterinäramt oder einen Bienensachverständigen im Auftrag des Veterinäramtes kontaktiert wurde, muss sich umgehend beim Veterinäramt melden – per E-Mail an poststelle.avv@lkgi.de oder Telefon (0641) 9390 6200.