Kreis Gießen: Autofahrt endet mit Verletzungen und Unfällen

Beim Alkoholtest zeigte das Ergebnis 1,5 Promille. Zusätzlich wurde der Man zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht. Während der Entnahme soll der 65-Jährige den Arzt geschlagen und beleidigt haben. Aus diesem Grund mussten die Polizisten den Mann festhalten, damit der Arzt seine Arbeit machen konnte. Dabei wurde ein 34-jähriger Polizist leicht an der Hand verletzt. Der Arzt erlitt ebenfalls eine leichte Verletzung am Arm. Abschließend kam der Mann zum Ausnüchtern in eine Zelle. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.