Kulturinitiative Gießen verliert Probenräume im Europaviertel

Den früheren Kasernen-Gebäuden merkt man die Zeit inzwischen an. Altmeier sagt: "Das Ding ist einfach abgerockt." Fenster seien nicht mehr richtig dicht - ein Problem bei der Lautstärke, weil Bebauungen auf Nachbargrundstücken in den vergangenen Jahren näher an die KIG herangerückt seien. Auch die Heizung stamme noch aus den 60ern. "Wir wissen alle, wie viel an diesen Gebäuden gemacht werden muss", sagt Altmeier. Er erhebt deswegen auch keine Vorwürfe in Richtung des Vermieters. Im Gegenteil: "Wir durften hier 25 Jahre zu einem Mietzins sein, mit dem gerade so die Gebäudeerhaltungskosten getragen werden konnten."