Landkreis Gießen: 48-jährige Frau aus Lich vermisst 

Frau Schmunk sei etwa 160 cm groß, hat schulterlange, schwarze Haare und sei von zierlicher Figur. Sie sei vermutlich bekleidet mit einer dunklen Jacke und Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise über den möglichen Aufenthaltsort von Frau Schmunk. Wer Frau Schmunk gesehen hat oder einen Hinweis geben kann, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst in Gießen unter der Telefonnummer 0641-70062555 oder an jede andere Polizeidienststelle.