Landkreis Gießen: Wichtiger Schlag gegen Drogenkartell

Den insgesamt zwölf Beschuldigten im Alter von 20 bis 60 Jahren wird unter anderem vorgeworfen, mit den Betäubungsmitteln Marihuana, Amphetamin und Kokain in erheblichen Mengen gehandelt und diese vertrieben zu haben. In Zuge dessen sollen sie verschlüsselte Handydienste genutzt und als Teil einer europaweit agierenden Rauschgiftgruppierung mit engen Bezügen zur albanischen organisierten Kriminalität gehandelt haben. So sollen die Beschuldigten in der Vergangenheit im mittelhessischen Raum insgesamt mehr als eine Tonne Cannabis, 320 Kilogramm Amphetamin und 36 Kilogramm Kokain umgesetzt haben.