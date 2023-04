Lange Sperrung nach Lasterunfall auf A480

Landkreis Gießen. Auf der A480 am Reiskirchener Dreieck ist am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Ausfahrt nach Wettenberg ein mit 25 Tonnen Kunststoffgranulat beladener Laster umgestürzt. Zahlreiche Plastikverpackungen platzen auf, ein Großteil des Inhalts verteilte sich über die Fahrbahn.