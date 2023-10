Mittelhessen-Wetter: Bleibt der goldene Oktober?

Nach einem bedeckten Montag mit möglichen kurzen Schauern erwarten uns am Dienstag und Mittwoch in den meisten Teilen Mittelhessens Temperaturen über 20 Grad und viel Sonne. Am Donnerstag verabschiedet sich die Sonne vorerst und wird von niedrigeren Temperaturen um die 16 Grad und Wolken abgelöst. Am Freitag sind Wärme und Sonne jedoch schon wieder zurück und läuten das Wochenende mit über 20 Grad ein. Das startet am Samstag in Wetzlar, Gießen und Marburg zwar regnerisch, dafür wird es am Sonntag wieder trocken. Die Temperaturen sinken bis zu 12 Grad und damit landet das Oktoberwetter im Normalbereich.