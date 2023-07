Monatsrückblick Juli: Eritrea-Festival und „Oben-Ohne“-Baden

In Gießen ist es am zweiten Juli-Wochenende zu massiven Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival gekommen. Bereits ab 5.30 Uhr machten sich am Samstagmorgen Gruppen auf den Weg zu den Hessenhallen, in denen am 8. und 9. Juli das Eritrea-Festival stattfand. Dort versuchten sie polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Im späteren Tagesverlauf spitzte sich die Lage in der Stadt zu. Die Nacht zum Sonntag verlief dann ruhig, der darauffolgende Tag ebenso. Um die Ausschreitungen herum kam es zudem zu Fake News.