Nach Unfall: B3 zwischen Gießen und Marburg wieder frei

Bereits am Nachmittag des 7. Dezember hatte es an einer Auffahrt zur B3 in Marburg gekracht, die Bilanz dieses schweren Verkehrsunfalls an der Kreuzung der Neuen Kasseler Straße Siemensstraße und Auffahrt zur Bundesstraße: Drei Leicht- und ein Schwerverletzter, zwei total zerstörte Autos und mehrere Stunden Verkehrsbehinderungen. Ein 47 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis Marburg-Biedenkopfs war an der Kreuzung von der Landstraße mit seinem SUV nach links auf den Zubringer zur B3 in Richtung Kassel/Kirchhain abgebogen.