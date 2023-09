Porschefahrer aus Aßlar rast mit Tempo 226 durch Baustelle

Reiskirchen. Die Polizeiautobahnstation Mittelhessen hat am Dienstag einen stationären Blitzer auf der Autobahn 480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und dem Autobahndreieck Reiskirchen aufgestellt. 746 von den 3229 erfassten Fahrzeugen waren zu schnell. Spitzenreiter ist ein Porschefahrer aus Aßlar. Dieser ist mit 226 Stundenkilometern durch die Baustellte gefahren; erlaubt ist lediglich Tempo 80. Zusätzlich zu einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro und zwei Punkten in Flensburg, erwartet den Mann ein dreimonatiges Fahrverbot.