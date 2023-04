Tierpark Arnsburg: Alpaka Friedas bewegende Rettung

Arnsburg. Neugierig blicken riesige schwarze Kulleraugen durch den Türspalt. Dann schiebt sich eine kleine Nase nach vorn und schnuffelt an dem Besucher. Unwillkürlich muss dieser das samtig-weiche Fell streicheln. Und tatsächlich scheint das dem Alpaka-Baby zu gefallen. Es hält seinen braunen Rücken hin und genießt die Streicheleinheiten. Frieda, so heißt der etwa sechs Wochen alte Alpaka-Nachwuchs, wird von Lydia Ebert mit der Flasche aufgezogen. „Ihre Mama wollte sie nicht annehmen und hat sie nach der Geburt einfach liegen lassen”, erinnert sie sich. „Als wir Frieda fanden, war sie mehr tot als lebendig”, schildert Lydia Ebert, die zusammen mit ihrem Mann Ronald den Tierpark Klosterwald in Arnsburg betreibt. „Wir haben das Kleine wiederbelebt und zuhause an den Ofen gelegt. Mit einer kleinen Spritze habe ich ihm dann Erstlingsmilch in den Mund geträufelt. Nach einer Stunde haben dann zum ersten Mal die Ohren gewackelt.”