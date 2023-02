Uni-Parkplätze nicht mehr für lau?

Dittrich macht darauf aufmerksam, dass die Nutzung von Uniparkplätzen jetzt schon stellenweise beschränkt ist. "Wir betreiben seit einigen Jahren Schrankenanlagen an Parkplätzen der JLU - etwa am Hauptgebäude oder am Campusbereich Seltersberg im Bereich des Klinikums. Das ist nicht neu und wird auch für das Philosophikum ins Auge gefasst", sagt Dittrich. Im Bereich der Geisteswissenschaften - Stichwort Campus der Zukunft - habe es in den vergangenen Jahren umfangreiche Bauarbeiten und die Sondersituation der Pandemie gegeben, während der die Verfügbarkeit der Parkplätze am Philosophikum so gut wie keine Rolle gespielt habe, fügt Dittrich hinzu.