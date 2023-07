Wochenrückblick: Schulleiter-Konflikt und Spießumdreher

Es ist der 4. September 1981. Die 20-jährige Heidelore K. verlässt früh morgens das Haus ihrer Eltern in Niederlemp und steigt in ihren schwarzen Opel Ascona. Sie macht sich auf den Weg nach Wetzlar – wie jeden Morgen. Dort arbeitet sie seit Kurzem in einer Druckerei. Es scheint so, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Gegen 16.30 Uhr macht sie Feierabend und will zu ihrem Freund fahren. Doch dort soll sie nie ankommen. Der Fall bleibt lange Zeit über mysteriös. Wo ist Heidelore K.? Was ist passiert? Und warum steht ihr Auto in Frankfurt? Fragen, die die Ermittler nicht beantworten können. Aus diesem Grund wendet sich die Kripo Wetzlar an die Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.