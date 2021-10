Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Wo dürfen Wohngebiete entstehen? Wo können künftig Baugebiete für Industrie und Gewerbe ermöglicht werden? Das sind nur zwei von vielen Fragen, auf die der Regionalplan Mittelhessen Antworten gibt. „Viele Faktoren tragen dazu bei, diese Antworten zu finden. Einer davon ist die Zahl der Menschen, die in Mittelhessen leben. Daher hat die Obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium die Bevölkerungsentwicklung genau im Blick“, sagt der Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) in einer Pressemitteilung.

Die erfreuliche Nachricht für die Region: Seit Jahren ist die Einwohner leicht steigend. Zum jüngsten offiziellen Stichtag hatten laut Statistischem Landesamt 1 048 740 Menschen ihren Hauptwohnsitz in einem der fünf mittelhessischen Landkreise.

Die meisten Menschen lebten im Landkreis Gießen (271 667), gefolgt vom Lahn-Dill-Kreis (253 373), Marburg-Biedenkopf (245 903), Limburg-Weilburg (172 291) und dem Vogelsbergkreis (105 506). Zum Vergleich: Ende 2017 lebten in Mittelhessen 1 045 807 Menschen, davon 267 056 im Landkreis Gießen, 254 164 im Lahn-Dill-Kreis, 246 165 in Marburg-Biedenkopf, 171 971 in Limburg-Weilburg und 106 451 im Vogelsbergkreis.

„Betrachtet werden aber nicht nur die Region und die Landkreise, sondern auch die Veränderungen in den 101 Kommunen, die sich durch Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge ergeben“, sagt RP-Mitarbeiterin Mira Bernhardt. Ausgehend von der bisherigen Entwicklung sowie den prognostizierten Bevölkerungsbewegungen weist der Regionalplan für jede Stadt und Gemeinde Flächen aus, auf denen innerhalb eines bestimmten Zeitraums Wohngebiete ausgewiesen werden können – aber nicht müssen.

Die Zahlen sind aber auch wichtig bei der Beurteilung der Schulstandorte und der Planung kommunaler Infrastruktur wie Kitaplätze oder Pflegeeinrichtungen. Oder für Unternehmen, die erweitern oder sich ansiedeln möchten.