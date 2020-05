100 000 Euro für 20 Vereine

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Volksbank Mittelhessen hat an 20 mittelhessische Vereine zusammen 100 000 Euro Fördermittel vergeben. Die Auslosung des Wettbewerbes „Gemeinsam für Mittelhessen“ fand erstmals per Facebook statt. Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker und Bereichsleiter Michael Müller zogen die Lose im Live-Video, während Hunderte Vereinsmitglieder virtuell jubelten, schreibt die Volksbank in einer Pressemitteilung.

Bei den 20 Gewinnervereinen war die Freude groß. Kein Wunder, denn 5000 Euro für die Vereinskasse sind deutlich mehr als ein kräftiger Zuschuss. Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. Dringende Renovierungen, neue Sportgeräte oder Musikinstrumente – viele notwendige Investitionen wurden angesichts leerer Kassen aufgeschoben. Doch mit der Spende der Volksbank können diese Projekte nun angegangen werden.

„Unserem Kassenwart fällt ein Stein vom Herzen“, kommentierte ein Vereinsvorstand. „Endlich können wir die neue Heizung finanzieren“, schrieb eine andere Gewinnerin. Fast 1000-mal wurde das Video kommentiert. Rund 350 Vereinsmitglieder verfolgten live die Verlosung.

„Gemeinsam für Mittelhessen – packen wir’s an“ ist das Motto des Förderwettbewerbes, den die Volksbank zum dritten Mal ausgeschrieben hatte. Bewerben konnten sich Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, die Mitglied bei der Volksbank Mittelhessen sind. Konkrete Projekte wurden eingereicht. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement sind Vereine und soziale Initiativen unverzichtbar für das gesellschaftliche Zusammenleben. Sie machen Freizeitangebote, halten die Menschen in Bewegung, gestalten und pflegen Spielplätze und Parks, bieten Hilfe für Menschen in Not.

„Wie auch die Vereine ist die Volksbank Mittelhessen lokal verankert, überregional vernetzt, den Mitgliedern verpflichtet und demokratisch organisiert. Die Förderung unserer Mitglieder und der Region ist unser höchstes Ziel. Daher kommen wir unserem genossenschaftlichen Förderauftrag gerne nach und bieten mit unseren zahlreichen Förderwettbewerben Hilfe zur Selbsthilfe“, kommentierte Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker laut der Pressemitteilung die Verlosung.

Die Gewinner für den Landkreis Gießen sind: „Tourchester“, Freiwillige Feuerwehr Lardenbach/Klein-Eichen, Dorf- und Kulturverein lebendiges Rödgen, Treiser Dorfmusik, Freundeskreis Busecker Schlosspark, Freiwillige Feuerwehr Birklar, Kunst- und Kulturforum Kloster Arnsburg, TV Langsdorf 1903, evangelische Kirchengemeinde Obbornhofen und Lich Basketball.