100 000. Impfdosis für Frau aus Launsbach

KREIS GIESSEN - (red). 100.000 Impfdosen für die Corona-Schutzimpfung haben das Impfzentrum des Landkreises Gießen durchlaufen: Eine Frau aus Launsbach erhielt laut Pressemitteilung am Freitag um 13.31 Uhr als Erstimpfung die Spritze mit AstraZeneca-Vakzin – es war die 100 000. Impfdosis. Größtenteils wurden die Dosen im Impfzentrum verabreicht – ein kleinerer Teil wurde an die mobilen Teams und an Krankenhäuser in der Region verteilt.

Das Impfzentrum in Heuchelheim ist seit 11. Dezember betriebsbereit und seit dem 27. Dezember im Impf-Einsatz. Am 19. Januar öffneten sich vor Ort erstmals seine Türen. Bis zum 8. Februar wurden nicht nur die Bürger im Kreisgebiet versorgt, sondern als eines von hessenweit sechs regionalen Impfzentren auch die Nachbarkreise Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau. Ebenfalls werden im Heuchelheimer Impfzentrum nach dem Dienstsitz-Prinzip zum Beispiel hier arbeitende, aber nicht hier wohnende, Lehrkräfte oder Polizeiangehörige geimpft.

Da seit einigen Wochen auch Hausärzte impfen, könne man keine Impfquote für den Landkreis Gießen angeben, erklärte Landrätin Anita Schneider (SPD). „Aber wir wissen, dass wir gemäß der Erfassung des Landes nach dem Frankfurter Impfzentrum aktuell auf Platz zwei liegen. Mut für die Zukunft macht auch, dass derzeit nach Info des Landes knapp 40 000 Personen Termine für unser Impfzentrum erhalten haben.“