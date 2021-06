100 Jahre Jagdverein Hubertus Gießen und Umgebung

Mit einer Videokonferenz begingen Mitglieder des Jagdvereins Hubertus Gießen und Umgebung und Gäste das 100-jährige Bestehen. Mehr war Pandemie-bedingt noch nicht möglich. Foto: privat

KREIS GIESSEN - "Einsatz für unser Wild, für das Weidwerk und für weidgerechtes Jagen." So lautet seit nunmehr 100 Jahren das Motto des Jagdvereins Hubertus Gießen und Umgebung. Am 2. Februar 1921 waren 68 Jäger zur Vereinsgründung zusammengekommen. Das Jubiläum sollte in diesem Jahr gebührend gefeiert werden. Bei aller Vorbereitungsarbeit war mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 die Hoffnung zunächst groß, dass "bis dahin alles vorbei ist". Doch Corona entpuppte sich als hartnäckiger als erwartet. "Hubertus", mit 1300 Mitgliedern größter Jagdverein Hessens, konnte sein Jubiläum unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Volker Bouffier nicht wie geplant begehen.

Die Feierlichkeiten zum Geburtstag waren schon sehr lange geplant und sollten ursprünglich mit einem Empfang und einem Vortragsabend zur Zukunft der Jagd in Gießen stattfinden. Doch weil dies aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht möglich war, organisierte der Vorsitzende Dieter Mackenrodt in kurzer Zeit eine virtuelle Jubiläumsfeier per Videokonferenz. Tatkräftige Unterstützung erhielt der "Hubertus"-Chef von Schriftführerin Dr. Sandra Rafalzik. Damit an diesem Abend alle Vorstandsmitglieder, Ausschüsse, Ehrenmitglieder und Ehrengäste des Landesjagdverbandes gebührend auf das Jubiläum anstoßen konnten, versendete der Vorsitzende vorab an alle Teilnehmer einen Spitzen-Jubiläumssekt. Mackenrodt dankte insbesondere seinen Vorgängern im Vorstand, den Ehrenvorsitzenden Peter N. Werner und Wilfried Graf, die den Jagdverein geprägt und maßgeblich zum heutigen Erfolg beigetragen hätten.

Schirmherr Bouffier gratulierte schriftlich: "Der Verein zählt zu den traditionsreichen Gemeinschaften unseres Landes. Gern habe ich die Schirmherrschaft über dieses Jubiläum übernommen. In Hessen spielt die Jagd eine herausgehobene Rolle, denn unser Land gehört zu den waldreichsten der Bundesrepublik. Mehr als 25 000 Menschen besitzen einen Jagdschein. Wie jede Tradition steht auch diese zu allen Zeiten mit den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Austausch. Hier gilt es, stets die richtige Balance zu finden. Immer stärker ist die Jagd von den Veränderungen der natürlichen Rahmenbedingungen wie durch den Klimawandel geprägt. Umso bedeutender ist daher das Zusammengehen zwischen Jagdausübung und Natur- und Umweltschutz, wie es immer intensiver von den Jägerinnen und Jägern geleistet wird: Für das gemeinsame Ziel, die Vielfalt an wild lebenden Tieren und heimischen Pflanzenarten in den hessischen Wäldern zu erhalten und den Lebensraum des Wildes zu fördern und zu schützen. Einen Verein lebendig und attraktiv zu halten, ist eine beeindruckende Leistung und wäre nicht möglich ohne einen herausragenden ehrenamtlichen Einsatz. Ein solches Engagement erfordert viel Arbeit, Zeit und Kraft. Dafür danke ich herzlich."

Zur Videokonferenz begrüßte Mackenrodt als Ehrengäste Geschäftsführer Alexander Michel und Pressesprecher Markus Stifter vom Landesjagdverband, Landesjagdberater Peter Seibert und Ehrenmitglied Oswald Henzel. Peter Diehl aus dem "Hubertus"-Bläsercorps A spielte auf der Trompete ein fröhliches "Zum Geburtstag viel Glück". Der Vorsitzende blickte positiv in die Zukunft und lud bereits jetzt alle Mitglieder, Freunde und Bekannte zum "Tag der Jagd" am Nationalfeiertag (3. Oktober) auf das Vereinsgelände am Schießstand ein. Auf dem Programm steht ein Zeltgottesdienst mit anschließender Feier für die ganze Familie. Eine Hubertusfeier ist am Hubertustag, 3. November, geplant.

Zum Jubiläum hat der Jagdverein nicht nur eine 94 Seiten umfassende Festschrift mit einem historischen Rückblick erstellt, sondern bietet auch die einmalige Möglichkeit einer "Mitgliedschaft auf Lebenszeit". Diese ist nur im Jubiläumsjahr möglich und kostet in Erinnerung an das Gründungsjahr 1921 Euro.

In der Festschrift findet sich nicht nur ein Rückblick auf die Vereinsgeschichte, sondern auch zur Jagd allgemein, wobei kritische Aspekte nicht ausgespart, sondern angesprochen werden. 68 Gründer waren es, die am 2. Februar 1921 "Hubertus, Verein weidgerechter Jäger, Sitz Gießen" aus der Taufe hoben. Bereits einen Monat später schloss sich der Jagdgebrauchshundeverband an. Dieser konnte 1935 unter erklärter Beschränkung auf die Förderung des Gebrauchshundewesens als "Jagdgebrauchshundeverein Oberhessen" sein Weiterbestehen sichern, während mit der Gründung des Reichsbundes "Deutsche Jägerschaft" alle jagdlichen Zusammenschlüsse ohne Sonderaufgaben der Auflösung verfielen. Der 1928/29 errichtete Schießstand wurde 1944 durch Bomben zerstört und 1953 mit Hilfe amerikanischer Pioniere am alten Standort wieder errichtet. Am 31. Januar 1948 folgte die Umwandlung des "Jagdgebrauchshundevereins Oberhessen" in den heutigen Jagdverein Hubertus.

Zu den Höhepunkten der Vereinsgeschichte gehört 1956 die Gründung einer Bläsergruppe. 1971 wurde aus Anlass der 50-Jahr-Feier die Namensergänzung "Gießen und Umgebung" vollzogen. Außerdem pachtete der Verein ein Gelände des Landes, um dort einen Schießstand zu errichten. 1984 wurde das Gelände gekauft.

Zur Stärkung der Ausbildung wurden 2000 und 2004 beim Schießstand in Garbenteich weitere Flächen zur Vervollständigung der Ausbildungsmöglichkeiten erworben. Vor sechs Jahren wurde erstmals die 1000-Mitglieder-Marke übertroffen. Heute ist "Hubertus" mit seinen 1300 Mitgliedern der größte und auch einer der ältesten Jagdvereine in Hessen.

Die Ziele sind die Förderung des Natur-, Tier- und Umweltschutzes und die Pflege der Heimat- und Naturkunde. 100 Jahre sind im jagdlichen Bereich ein sehr langer Zeitraum, in dem die Jagd selbst spürbare Veränderungen und Entwicklungen erfahren hat. Jagd und Jäger werden heute wesentlich kritischer betrachtet als vor einigen Jahrzehnten.

"Mit großem Idealismus opfern wir Freizeit und Arbeitskraft und wenden beachtliche Geldmittel auf, um durch Wildhege, durch Biotopschutz und biotopverbessernde Maßnahmen in Wald und Flur die darin lebende Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten und zu bereichern. Dem Erhalt des biologischen Gleichgewichts zwischen Wildtierbestand und Biotop und dem Schutz der im Bestand bedrohten Tierarten kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. In einer Zeit, in der die Lebensräume der frei lebenden Tiere unaufhaltsam eingeengt und verschlechtert werden, stehen Jagd, Hege und Naturschutz in einer untrennbaren Wechselbeziehung. Die Stellung des Jägers in der Gesellschaft von Morgen wird wesentlich davon abhängen, wie wir Jäger als Anwälte des Wildes und als Hüter der Natur die Ressourcen, die wir heute nutzen, auch für die künftigen Generationen zu erhalten im Stande sind. Das sollte Auftrag und Verpflichtung für jeden Jäger, insbesondere für die kommende neue Jägergeneration sein", spannte Mackenrodt den Bogen hin zu einem immer wichtigeren Feld, der Aufklärungsarbeit und den sich in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich veränderten ökologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Jäger.

Die Jagd rückt vor allem auch durch das zunehmende Umweltbewusstsein und den verstärkten Natur- und Tierschutz immer mehr ins öffentliche Interesse. Sachliche Aufklärungsarbeit und konsequente Information der Öffentlichkeit und der Politik hat sich der Verein nicht nur vorgenommen, sondern dies auch in seiner Festschrift zum Ausdruck gebracht. Weil der Naturraum immer stärker zum Freizeitraum wird, Verständnis für Jagd und Jägerschaft verloren gehen und die Jagd mancherorts als "Hobby" einiger weniger abgetan werde, gehe es darum, vor allem die nichtjagende Bevölkerung über das Wesen der Jagd von heute und über die Komplexität der Zusammenhänge von Natur- und Kulturlandschaft, von Flora und Fauna, von Hege und Jagd aufzuklären.

"Auch künftig wird ,Hubertus' Gießen nach Kräften den Zusammenhalt der Jägerschaft stärken, unsere Botschaft als Jäger, Heger und Naturschützer der Öffentlichkeit gegenüber deutlich machen und als dynamischer Verein mögliche Probleme anpacken. So können wir zuversichtlich auf die vor uns liegenden Jahre blicken", erklärte Mackenrodt.