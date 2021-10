100 Tage im Amt und "Entscheidung keinen Tag bereut"

Christopher Lipp wurde am 27. Juni 1990 in Offenbach geboren. Seit seinem dritten Lebensjahr lebt er mit seiner Familie in Oberkleen. Er hat zwei jüngere Schwestern. Zunächst besuchte Lipp die Grundschule in Kirchgöns und dann die Weidigschule in Butzbach. Es folgte das Jura-Studium an der Philipps-Universität in Marburg. Von Februar 2017 bis zum Amtsantritt als Erster Kreisbeigeordneter war Lipp wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Rechtswissenschaften des Instituts für Öffentliches Recht der Philipps-Universität. Seit 2006 ist er in der CDU aktiv, war Kreisvorsitzender und Landesvorsitzender der Schüler-Union, Kreisvorsitzender der Jungen Union, ist stellvertretender Vorsitzender der CDU Langgöns und Schriftführer im CDU-Kreisvorstand. Er war Mitglied der Gemeindevertretung Langgöns (seit 2011) und des Kreistages (seit 2016). Lipp ist Jäger und joggt gerne. (vb)