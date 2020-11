1062 aktive Corona-Fälle im Landkreis Gießen

1062 aktive Fälle gibt es aktuell im Landkreis Gießen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen hat am Mittwoch die Corona-Zahlen vom Dienstag korrigieren müssen. Dass der Wert der aktiven Fälle bei der Zahl der gesamten Infektionen nicht stimmen konnte, sei erst dann aufgefallen und durch Nachfragen wurde geklärt, dass eine falsche Zahl der aktiven Corona-Fälle übermittelt wurde, erklärte Pressereferentin Nadine Jung auf Anfrage. Folglich gab es am Dienstag nicht 821, sondern 1002 aktive Corona-Fälle. Diese Zahl stieg am Mittwoch (Stand 15 Uhr) auf 1062. Bei der Inzidenz liegt Pohlheim vor Lollar und Heuchelheim.

Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 16 (196,7), Biebertal 21 (99,5), Buseck 22 (116,5), Fernwald 20 (173,6), Gießen 383 (239,4), Grünberg 23 (80,8), Heuchelheim 34 (345,3), Hungen 33 (135), Langgöns 33 (179,6), Laubach 25 (83,4), Lich 37 (145), Linden 47 (229,2), Lollar 76 (485), Pohlheim 162 (512,7), Rabenau 8 (158,9), Reiskirchen 22 (146,4), Staufenberg 38 (212,5) und Wettenberg 56 (238,5).

Seit dem ersten Fall Ende Februar hat es 1814 (1754) bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Von den 1062 aktiven Fällen befinden sich 15 (15) in stationärer Behandlung. Sieben Personen sind verstorben. Die Zahl der Genesenen liegt bei 745 (745). Für den Landkreis ergibt sich eine Inzidenz von 224,6 (236,4). Der Landkreis weist darauf hin, dass die Zahl der aktiven und genesenen Fälle derzeit nur zeitverzögert aktualisiert werden könne. Dies liege an den stark steigenden Neuinfektionen.