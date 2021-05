113 300 Euro vom Land

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 113 300 Euro – diese Summe haben Vereine im Landkreis Gießen aus der Sportförderung des Landes zugesagt bekommen. Die Landesregierung setze sich insbesondere in der Corona-Pause für die Förderung des Sports ein, betonte Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) in einer Pressemitteilung. 276 Zuwendungsbescheide für hessische Sportprojekte mit einer Gesamthöhe von über vier Millionen Euro seien verschickt worden.

„Sport ist die größte Bürgerbewegung unserer Gesellschaft. Uns allen wird seit mehr als einem Jahr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig der Sport und wie bedeutsam das Vereinsleben für uns als Gesellschaft und das persönliche Wohlbefinden eines jeden Einzelnen ist. Der Sport dient nicht nur der Gesunderhaltung, sondern steigert auch das allgemeine Wohlbefinden, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das soziale Miteinander. Damit die Bürger die positive Wirkung des Sports erfahren können, unterstützt die Landesregierung auch in Pandemie-Zeiten das großartige Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen in unserem Land. Alleine 2021 stehen 61 Millionen für die Sportförderung in Hessen zur Verfügung“, erklärte Beuth. Mit den Zuschüssen unterstützt das Land dabei vor allem die kleineren Vereine. Aus dem Landesprogramm „Sport und Flüchtlinge“ gehen 45 000 Euro an die Stadt Gießen, 16 800 Euro nach Linden, 9000 Euro nach Lollar, 8400 Euro nach Hungen, 8400 Euro nach Lich, 6000 Euro nach Pohlheim, 6000 Euro nach Grünberg und 6000 Euro nach Rabenau.

Der Gießener Tennis-Club Rot-Weiß erhält 7100 Euro für die Komplettsanierung der Terrasse. Der Baseballclub „Gießen Busters“ bekommt 300 Euro für die Jugend- und Vereinsarbeit. Die gleiche Summe geht an den Radsportclub Grünberg für die Vereinsarbeit.