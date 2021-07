115 000 Euro für 21 Projekte in 13 Kommunen

Diverse Projekte im Landkreis Gießen werden aus dem Regionalbudget gefördert. Darüber freuten sich die Vertreter der verschiedenen Initiativen, Vereine und Kommunen zusammen mit den Vertretern des Vereins "Region Gießener Land". Foto: Böhm

KREIS GIESSEN - 21 unterstützte Projekte, rund 115 000 Euro Fördergeld, von dem 13 Kommunen im Landkreis Gießen profitieren - dies sind nur einige Zahlen zum Regionalbudget, dessen Vergabe der Verein "Region Gießener Land" organisiert. Die Vielfalt der Projekte ist beeindruckend: vom Bürgertreff in Allendorf/Lda. über den sanierten Platz für Beachvolley- und -handball in Langgöns bis zum Feuerlöschtrainer in Lollar, der für Nachwuchs- und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt wird. Bei einem Pressetermin wurde ein Teil der Projekte vorgestellt.

Das Gießener Land ist als "Leader-Region" anerkannt, wobei "Leader" die Abkürzung für ein Förderprogramm der Europäischen Union ist. In der noch dieses Jahr laufenden Förderperiode hat der Verein "Region Gießener Land" dreimal zu Bewerbungen für Zuschüsse aus dem Regionalbudget aufgerufen. Das Geld hierfür kommt zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent aus dem Vereinsbudget.

Während 2019 sechs Projekte aus fünf Kommunen mit 53 000 Euro gefördert wurden, waren es 2020 gar 27 Projekte in zwölf Städten und Gemeinden, die circa 200 000 Euro erhielten. Der Zuschuss beträgt jeweils 80 Prozent. Es geht bewusst um kleinere und kurzfristig angelegte Projekte, für die von der Bewerbung bis zur Umsetzung maximal ein Jahr Zeit ist. Dieses Jahr gab es 60 Anträge; zwei Drittel kamen von Vereinen. Ein Lenkungsausschuss des Vereins "Region Gießener Land" wählte dann die 21 Förderprojekte aus.

Vorsitzender Kurt Hillgärtner wies darauf hin, dass der Landkreis auch für die Förderperiode 2023 bis 2027 wieder als "Leader-Region" anerkannt werden wolle, "damit wir Geld bekommen, um innovative Projekte und Gemeinsinn zu fördern". Er rief dazu auf, sich auch an "Lokalen Entwicklungsstrategie (LES)" zu beteiligen, um so für größere Projekte bis zu 500 000 Euro Förderung zu bekommen. "Das Geld kommt größtenteils aus Brüssel. Es ist besser, es geht in unsere Region als woanders hin", meinte Hillgärtner.

Der Busecker Bürgermeister Dirk Haas als Teil der Lenkungsgruppe kam auf das Regionalbudget zurück und berichtete, die Auswahl der Projekte sei schwierig gewesen. "Am liebsten hätten wir alles gefördert." Die Verantwortlichen der 21 ausgewählten Projekte müssen diese bis zum 15. Oktober umsetzen, erinnerte Regionalmanagerin Anette Kurth. Wie die Vorstellung zeigte, dürfte das kein Problem sein.

Hier ein Überblick über die geförderten Vorhaben:

Allendorf/Lda.: Der Heimat- und Geschichtsverein richtet in der sanierten Remise - die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss - den Bürgertreff "Allendorfer Altstadt" ein. Unter anderem ist ein Mittagstisch für Senioren geplant. Gefördert wird eine Einbauküche.

Fernwald: Jürgen Damasky erhält Geld für ein Mähwerk für ein Pferdegespann, um damit Grünlandflächen naturschutzfachlich hochwertig und klimaneutral zu mähen.

Grünberg: Für Veranstaltungen wie Konzerte, Theater oder Lesungen am Diebsturm erhält das ehrenamtliche Festivalkomitee der Stadt Geld für zwei Sternenzelte als Bühnenüberdachung und für das Publikum.

Hungen: Der TSV Frisch auf Bellersheim will sein Sportheim zu einer "dörflichen Begegnungsstätte" erweitern. Gefördert wird eine Einbauküche. Zudem bekommt Joachim Kuczera, der Betreiber des Hungener Tauschlädchens, Geld für eine englische Telefonzelle, die zum Tausch von Artikeln rund um die Uhr einladen soll.

Langgöns: Der vorhandene Beachplatz ist hergerichtet und ausgebaut worden und steht für Bürger der Gemeinde und Auswärtige zur Verfügung. Der TSV Langgöns als Antragsteller plant für 4. September ein Eröffnungsturnier, das bereits ausgebucht ist. Die Verantwortlichen betonten, dass feinkörniger Sand ausgebracht wurde, um die Verletzungsgefahr zu verringern.

Um den Zeltplatz familiengerechter zu machen, sollen eine weitere Sitzgruppe aufgestellt und Spielangebote für Kinder und Jugendliche gemacht werden. Antragsteller sind Blasorchester und Spielmannszug Lang-Göns. Der 800 Quadratmeter große Zeltplatz wird seit 1974 von vielen Bürgern und Gruppen für Freizeitaktivitäten genutzt.

Lich: Um das Engagement in der Elternarbeit auch in Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten, will der Verein der Freunde und Förderer der Dietrich-Bonhoeffer-Schule einen digitalen Arbeitsplatz einrichten.

Linden: Um das Kulturgut "Streuobstwiesen" zu fördern, ist eine mobile Kleinkelter angeschafft worden. Michael Cavael will diese zur Verfügung stellen, um vor Ort kleine Mengen Obst verarbeiten zu können. Außerdem sollen Keltertage in Schulen oder Kindergärten veranstaltet werden. "Es ist mein Leben, Streuobstwiesen zu erhalten", erklärte Cavael.

Landkreis Gießen: Zwei Obstauflesemaschinen werden angeschafft und verliehen, um die Erntearbeiten auf den Streuobstwiesen im Landkreis zu erleichtern. Außerdem will man junge Menschen für die Bedeutung von Streuobstwiesen sensibilisieren.

Lollar: Die Freiwillige Feuerwehr hat einen Feuerlöschtrainer gekauft. Dieser wird Anfang September geliefert und soll dann bei Festen oder zur Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen eingesetzt werden. Damit kann jeder mal ein Feuer löschen, auch wenn er noch nicht einer Feuerwehr angehört.

Das zweite Projekt in der Stadt betrifft ein Lastenrad mit Elektroantrieb, das in der ehemaligen Viehwaage in Salzböden gegen eine Spende zum Ausleihen zur Verfügung steht. Antragsteller war der Verein "Das Allrad".

Pohlheim: Um den Limeswall bei Holzheim zu schützen, soll vom Rad- und Wanderweg aus ein Schotterweg zum Kleinkastell geschaffen werden. Mit diesem Projekt hat sich die Stadt Pohlheim um eine Förderung aus dem Regionalbudget beworben. Wegen des neuen Radweges sowie zweier Parkplätze in der Nähe kommen mehr Besucher, die den Limeswall wild überqueren. Trittspuren und erhöhte Erosion sind die Folge.

Rabenau: Hier werden gleich vier Projekte gefördert. Im Heimatmuseum will die Gemeinde einen weiteren Zugang zur Toilettenanlage schaffen und ungenutzte Räume umbauen und reaktivieren lassen.

Das Jugendprojekt Powergarage Odenhausen bekommt Geld für ein Hanteltrainingsset. Die Powergarage im alten Feuerwehrhaus ist ein kostenloses Angebot für Jugendliche, die dort Sport treiben können.

In Kesselbach erhalten Horst Margolf und weitere Ehrenamtliche eine Förderung für einen Traktorrasenmäher, um damit öffentliche Anlagen und Plätze pflegen zu können.

Und schließlich wird aus dem Regionalbudget auch der Dirt-Park auf dem ehemaligen Festplatz in Londorf eingerichtet. Hierbei kooperiert die Gemeinde mit dem Verkehrsverein und der Powergarage. Dirt-Bike-Fahren ist ein Trendsport für Jugendliche.

Reiskirchen: Der Karnevalverein schafft iPads und Beamer an, um somit mithilfe digitaler Technik organisieren, trainieren und lernen zu können. Unter Corona-Bedingungen können die kulturellen Aktivitäten nur so aufrechterhalten werden.

Staufenberg/Lich: Die evangelischen Kirchengemeinden in Daubringen, Treis und Lich wollen Flächen an den Kirchen zu Insektenblühwiesen umgestalten. Es sollen zudem Bänke aufgestellt werden. Auf Schautafeln wird über die ökologische Bedeutung der Insektenblühwiesen aufgeklärt und es werden Umsetzungsmöglichkeiten im eigenen Garten vorgestellt. So könne man anschaulich machen, was es heißt, die Schöpfung zu bewahren. Projektpartner ist die Fachstelle gesellschaftliche Verantwortung der evangelischen Dekanate.