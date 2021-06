129 mal Live-Kultur an 60 Orten

Trotz aller Einschränkungen ist es den Veranstaltern des Mittelhessischen Kultursommers gelungen, wieder ein vielseitiges Programm auf die Beine zu stellen. Aus allen Genres ist etwas dabei: von Klassik über Rock bis Pop. In diesem Jahr besonders wichtig: Ein Teil der Veranstaltungen findet im Freien statt. Im Folgenden ein kleiner Ausschnitt aus dem Programm.

Der glanzvolle Auftakt der Veranstaltungsreihe war bereits am Wochenende mit dem hr-Sinfonieorchester im Renaissancehof des Weilburger Schlosses zu erleben. Ulrich Tukur und seine Rhythmus-Boys spielen am 1. Juli vor dem Ortenberger Schloss auf, ebenso wie Pippo Pollina und das Palermo Acoustic Quintett am 18. Juli. Zoé Beck liest am 23. Juli in Braunfels aus ihrem Kriminalroman "Paradise City" und Kabarettist Philipp Weber beschäftigt sich am 24. Juli in Nidda mit "KI - den künstlichen Idioten". Auch Burg Gleiberg ist wieder als Aufführungsstätte zu erleben. Hier findet am 1. August ein afrikanischer Abend statt. In Gießen heißt es am 29. August "Musik ab, Leinen los - Gießener Musiker an der Lahn". Dietrich Faber lässt Bröhmann am 19. August in Braunfels eine Zugabe geben. Ab 21. August präsentiert einer der bekanntesten deutschen Soundart-Künstler Werner Cee seine Klang-Installation auf einem Feld bei Allendorf (Lumda). Ab 28. August starten die Friedberger Gitarrentage mit hervorragenden Instrumentalisten. Zuvor tritt mit "Federspiel" aus Österreich am 12. September im Braunfelser Kurpark eines der besten Blas-Ensembles der Welt auf. Das klassische Vokal-Ensemble "Capricornus Consort" wird am 26. September in der Lutherischen Pfarrkirche Marburg auftreten. Die mittlerweile weithin bekannten SommerMusikWelten starten am 15. September mit der Creme de la Creme der Weltmusik im Licher Traumstern-Kino. (uhg)