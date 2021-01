14 500 Menschen in Hadamar ermordet

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, konnte das berüchtigte Vernichtungslager Auschwitz durch sowjetische Streitkräfte befreit werden. Dies zum Anlass nehmend, gilt der 27. Januar seit 1996 als bundesweiter sowie gesetzlich verankerter „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Auch die Lebenshilfe Gießen weist auf die Bedeutung dieses Tages und des Gewahrwerdens der Gräueltaten der Nationalsozialisten hin. Besonders erinnert die gemeinnütze Organisation an die circa 300 000 kranken und behinderten Menschen, die in ganz Europa ermordet wurden.

„Dieser Gedenktag erinnert uns an das dunkelste Kapitel dieses Landes. Menschen mit Behinderung galten dem verbrecherischen Regime Hitlers als ‚lebensunwert‘, als ‚Volksschädlinge‘ – sie wurden systematisch ermordet. Wir und alle nach uns kommenden Generationen stehen in der unbedingten Pflicht und in der Verantwortung, dass sich Geschichte an dieser Stelle niemals wiederholt. Daher gilt es, die Erinnerung an die Opfer aufrechtzuerhalten, auch in Zeiten der Pandemie, und fortwährend für demokratische sowie inklusive Rechte einzustehen“, erklären Maren Müller-Erichsen (Aufsichtsratsvorsitzende Lebenshilfe Gießen) und Dirk Oßwald (Vorstand Lebenshilfe Gießen) und betonen unisono: „Die Lebenshilfe Gießen lebt seit ihrer Gründung vor über 60 Jahren mit dem Bewusstsein: Freiheit, Inklusion und Demokratie sind niemals selbstverständlich! Wir setzen uns seither mit aller Kraft dafür ein – und werden das auch in Zukunft tun.“ Maren Müller-Erichsen, die auch Vorstands- und Gründungsmitglied des Fördervereins der Gedenkstätte Hadamar ist, erinnert ferner explizit an die etwa 14 500 Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen, die zwischen 1941 und 1945 in der damaligen Tötungsanstalt im mittelhessischen Hadamar ermordet wurden.

Die Lebenshilfe Gießen verweist auf eine digitale Kranzniederlegung des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel. Dieser legt am 27. Januar einen Kranz am Berliner Gedenkort in der Tiergartenstraße 4 nieder. Von dort aus planten die Nationalsozialisten in den Jahren 1940 und 1941 die systematische Zwangssterilisierung und Tötung von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen („Aktion T4“). Das Video mit einer Rede des Behindertenbeauftragen findet sich am 27. Januar (ab 7 Uhr) auf www.behindertenbeauftragter.de. Auch die Gedenkstätte Hadamar gedenkt in diesen Tagen der Opfer der „Aktion T4“ in Hadamar. Zwischen dem 13. Januar und dem 21. August erfolgt auf ihrer Facebook-Seite (@GedenkstaetteHadamar) eine entsprechende Kampagne. Hierzu postet die Gedenkstätte unter anderem insgesamt acht Biografien, die stellvertretend für die vielen Menschen stehen, die in Hadamar ermordet wurden.