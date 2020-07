Sozialminister Kai Klose (2.v.l.) informierte sich im Gespräch mit Lara Stein, Niklas-David Grün, Anja Hauri, Kai Gerst und Anita Schneider (v.l.) über die Situation des Gesundheitsamtes. Foto: Böhm

Kreis Giessen (vb). Reisezeit - Urlaubszeit - Ausgangspunkt einer zweiten Corona-Welle? Das muss man befürchten, wenn man hört, dass 14 der jüngsten 15 Corona-Fälle im Landkreis Gießen auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind. Diese Info gab Landrätin Anita Schneider (SPD) am Dienstagmittag bei einem Gespräch mit Sozialminister Kai Klose (Grüne) und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes. Klose war sich mit den Experten darüber einig, dass es hier eine bundeseinheitliche Regelung geben muss und dass sich niemand, der mit einem negativen Testergebnis aus einem Risikogebiet zurückkehrt, vor einer 14-tägigen Quarantäne oder einem erneuten Test drücken können dürfe.

Klose ist im Rahmen seiner Sommerreise unterwegs, um sich bei den Gesundheitsämtern über deren Erfahrungen mit der ersten Corona-Welle zu informieren. Im Herbst sei eine zweite Welle möglich. Bei den Bürgern gebe es wegen der derzeit geringen Fallzahlen eine gewisse Ermüdung, dennoch müssten die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin beachtet werden. Bei einem im Ausland gemachten Test stelle sich die Frage, wie aussagekräftig dieser sei.

Dr. Anja Hauri, Leiterin des Sachgebiets Hygiene, beklagte, dass Rückkehrer mit einem negativen Testergebnis diesen als "Freifahrtschein" ansähen, obwohl das Ergebnis nur eine Momentaufnahme bedeute. Ihr Wunsch: Jeder, der aus einem Risikogebiet zurückkehrt, sollte sich beim Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen beraten lassen. Und jeder mit Symptomen sollte sich ohnehin testen lassen. "Ich habe Bedenken, was da noch auf uns zukommt", meinte sie.

Ihr Kollege Niklas-David Grün berichtete, dass aktuell unklar sei, wo Reiserückkehrer getestet werden können, denn die Schwerpunktpraxis der Gießener Hausärzte, die an das Testcenter der Kassenärzlichen Vereinigung angeschlossen ist, ist derzeit geschlossen. Schneider ergänzte, dass im August über einen weiteren Betrieb beraten werden solle.

Rückblickend sprach Hauri davon, dass der Austausch mit anderen Gesundheitsämtern viel Arbeit bedeutet habe, da es gemeinsam genutzte Software nicht gebe. Der Minister wusste von Ergebnissen, die per Fax übermittelt wurden, weil die IT-Infrastruktur fehlte. "Wir werden in Hessen eine einheitliche Software für alle Gesundheitsämter anschaffen. Das Geld steht im Haushalt. Aber eine deutschlandweite Lösung wäre noch schöner."

Klose würdigte die Rolle der Gesundheitsämter in der Pandemie. "Wir können glücklich über das öffentliche Gesundheitswesen sein. Das hat dazu beigetragen, dass Deutschland so gut durch die Krise gekommen ist." Die Landrätin berichtete von den Plänen, die Abteilung Hygiene um sechs unbefristete und weitere bis Ende 2021 befristete Stellen aufstocken zu wollen. Das Team würde dann aus 32,5 Stellen bestehen. Außerdem gebe es einen Pool von 45 Mitarbeitern aus anderen Teilen der Kreisverwaltung, die regelmäßig geschult werden, um bei einer zweiten Welle bei der Ermittlung von Kontaktpersonen von Infizierten zu helfen. "Damit sind wir ziemlich gut aufgestellt", meinte Schneider.

Mit einem Organisationsgutachten erhofft man sich für den Haushalt 2021 Hinweise auf weiteren Personalbedarf im Gesundheitsamt. Es sei wirklich schwierig, Ärzte zu bekommen, so die Landrätin. Dabei gebe es attraktive Bedingungen. Mit Zulagen, die ein Gehalt auf dem Niveau eines Leitenden Oberarztes bedeuten würden, will der Landkreis nach fast drei Jahren die vakante Leitung des Gesundheitsamtes besetzen. Befragt, was das Land gegen diese Vakanzen tun könne, verwies Klose darauf, dass die Bezahlung der Schlüssel sei. "Das ist aber Sache der Tarifpartner. Die Kommunalen Arbeitgeber müssen sich bewegen."

Am Gespräch nahmen auch Dr. Lara Stein und Kai Gerst teil. Stein berichtete von der Arbeit an Hygienekonzepten für die Kreisverwaltung und Gerst über die vielen Anfragen von Bürgern, die private Veranstaltungen planen.

Abschließend lobte der Minister die neuen Stellen, um damit den öffentlichen Gesundheitsdienst zu sichern.